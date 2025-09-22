Президент: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 10:59
Национальные органы прокуратуры находятся на переднем рубеже борьбы со всеми проявлениями преступности, включая преступления, направленные против основ конституционного строя. Тем самым они не только обеспечивают верховенство закона, но и играют важную роль в защите конституционного порядка и государственного суверенитета. В этом контексте прокуратура рассматривается как страж суверенитета страны.
Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции" в Баку.
