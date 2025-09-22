Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    Президент: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 10:59
    Президент: Органы прокуратуры также считаются стражами государственного суверенитета

    Национальные органы прокуратуры находятся на переднем рубеже борьбы со всеми проявлениями преступности, включая преступления, направленные против основ конституционного строя. Тем самым они не только обеспечивают верховенство закона, но и играют важную роль в защите конституционного порядка и государственного суверенитета. В этом контексте прокуратура рассматривается как страж суверенитета страны.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной конференции на тему "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции" в Баку.

