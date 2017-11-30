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    Президент Ильхам Алиев поздравил румынского коллегу

    Письмо направлено по случаю национального праздника Румынии - Дня единства

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Румынии Клаусу Вернеру Йоханнису.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Румынии - Днем единства.

    Азербайджан и Румынию объединяют отношения стратегического партнерства. Верю, что наши постоянно расширяющиеся дружественные связи, успешно продолжающееся в двустороннем и многостороннем порядке сотрудничество и впредь будут вносить вклад в прогресс наших стран, благосостояние наших народов.

    В столь знаменательный день передаю Вам свои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Румынии постоянного благополучия и процветания".

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