Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников "ASAN xidmət" - СПИСОК

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, по случаю профессионального праздника работников ASAN xidmət и за плодотворную деятельность в усовершенствовании оказания государственных услуг глава государства наградил следующих сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики:

медалью "За отличие на государственной службе"

Мехтиева Ульви Рамиз оглу

Батыеву Лабиду Гасан гызы

Джафарли Азада Мехъяддин оглу

Джафарова Эльхана Мюсафир оглу

Гусейнову Назенин Шахин гызы

Исаева Эльмана Рахман оглу

Оруджева Новруза Эльман оглу

Сабирли Рамала Сеидбаба оглу

Салманова Джейхуна Акиф оглу

Зейналову Зарнигяр Васиф гызы

медалью "Терегги"

Джафарова Эльвина Расим оглу

Джафарова Фариза Тахар оглу

Эльчиева Руфата Вагиф оглу

Алиева Абдула Наджаф оглу

Фатуллаева Мурада Гасан оглу

Гаджиева Джахангира Гахраман оглу

Гатамова Хатаи Севиндик оглу

Гусейнли Лалу Магеррам гызы

Халилову Улдузу Тофиг гызы

Худавердиева Мухаммедали Байрам оглу

Гараева Фуада Фирдовси оглу

Гасымова Адиля Назим оглу

Мехтиеву Нармин Тарлан гызы

Мухтарова Видади Бабахан оглу

Мусави Эмина Габиль оглу

Мустафазаде Тургуда Рамиз оглу

Таги-заде Таги Халид оглу.