Президент Азербайджана поручил расследовать факт отравления на хлопковом поле в Саатлы - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с фактом отравления, произошедшим на хлопковом поле в Саатлинском районе.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, 10 июня в 19:30 в Саатлинскую центральную районную больницу с диагнозом "химотравление лекарствами" поступили 24 человека, работавших на принадлежащем фермеру Лятифу Халилову хлопковом поле в саатлинском селе Симадакенд.

О произошедшем инциденте было незамедлительно доложено президенту Ильхаму Алиеву. По поручению главы государства, лечение пострадавших лиц было взято под контроль, для расследования причин инцидента в район была командирована комиссия в составе сотрудников Агентства продовольственной безопасности, министерств Сельского хозяйства, Здравоохранения и Экологии и природных ресурсов.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 249.2, 314.2 УК, в качестве доказательства с хлопкового поля и из анбара взяты образцы химических веществ, используемых против вредителей, назначена судебно-медицинская, судебно-химическая и другие экспертизы.

Двое из 24-х пострадавших были выписаны после оказания первой медицинской помощи, состояние четверых оказалось тяжелым, по этой причине их привезли в Баку и поместили в Центр токсикологии. На данный момент состояние отравившихся удовлетворительное.

Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются, соответствующим исполнительным структурам даны конкретные задания в целях пресечь повторение анологичных инцидентов.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация о проделанной работе.