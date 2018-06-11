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    Президент Азербайджана поручил расследовать факт отравления на хлопковом поле в Саатлы - ОФИЦИАЛЬНО

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Возбуждено уголовное дело в связи с фактом отравления, произошедшим на хлопковом поле в Саатлинском районе. 

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре Азербайджана, 10 июня в 19:30 в Саатлинскую центральную районную больницу с диагнозом "химотравление лекарствами" поступили 24 человека, работавших на принадлежащем фермеру Лятифу Халилову хлопковом поле в саатлинском селе Симадакенд. 

    О произошедшем инциденте было незамедлительно доложено президенту Ильхаму Алиеву. По поручению главы государства, лечение пострадавших лиц было взято под контроль, для расследования причин инцидента в район была командирована комиссия в составе сотрудников Агентства продовольственной безопасности, министерств Сельского хозяйства, Здравоохранения и Экологии и природных ресурсов. 

    По факту возбуждено уголовное дело по ст. 249.2, 314.2 УК, в качестве доказательства с хлопкового поля и из анбара взяты образцы химических веществ, используемых против вредителей, назначена судебно-медицинская, судебно-химическая и другие экспертизы. 

    Двое из 24-х пострадавших были выписаны после оказания первой медицинской помощи, состояние четверых оказалось тяжелым, по этой причине их привезли в Баку и поместили в Центр токсикологии. На данный момент состояние  отравившихся удовлетворительное. 

    Необходимые следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются, соответствующим исполнительным структурам даны конкретные задания в целях пресечь повторение анологичных инцидентов. 

    Общественности будет предоставлена дополнительная информация о проделанной работе.

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