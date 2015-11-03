​Пресечена попытка ввоза в Азербайджан икры и наркотиков

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку контрабандного ввоза на территорию страны крупной партии икры.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

По информации, с помощью рентгеновского аппарата был произведен таможенный осмотр ручного багажа прибывшего рейсом Москва-Баку гражданина Азербайджана Махмудзаде Гусейна Назим оглу. При осмотре таможенники увидели на мониторе упакованный в различную тару продукт, похожий на икру. Затем была произведена проверка сумки, в которой обнаружили 40 упаковок различного размера с черной и красной икрой.

В комитете заявили, что согласно заключению Центра судебной экспертизы министерства юстиции, в багаже было 19 кг 210 г черной, 0,995 кг красной икры. Общий вес икры осетровых составил 20 кг 205 г.

Сотрудники управления также обнаружили у пассажира, прибывшего авиарейсом Санкт-Петербург-Баку, около 72 г психотропных веществ.

После таможенного контроля был задержан гражданин Азербайджана Агами Сеид-Гусейн Мирмехти оглу. В его прямой кишке обнаружили 3 свертка, в которых было упаковано 71,604 г белого, кристаллического наркотического вещества - метадона.

По обеим фактам Следственным управлением Государственного таможенного комитета ведется расследование.