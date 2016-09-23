Пресечена попытка ввоза наркотических средств из Ирана в Азербайджан - ФОТО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана успешно продолжают деятельность по пресечению незаконного оборота наркотических веществ и контрабанды.

Как сообщили Report в пресс-службе структуры, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании превентивной оперативной информации, в служебной части пограничной заставы на территории села Меликгасымлы Джалилабадского района был задержан гражданин Ирана Хидаи Саид Сахават, пытавшийся перевезти из Ирана в Азербайджан 2 кг 800 грамм наркотического вещества опиума.

В результате оперативно-розыскных мероприятий при получении наркотических средств у Хидаи Саида Сахавата был задержан житель Джалилабадского района Нифтуллаев Ахад Адалят оглу, состоящий с ним в преступной связи.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.