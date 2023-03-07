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Пресечена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан 83 кг наркотиков

Пресечена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан 83 кг наркотиков Задержаны члены банды, пытавшиеся перевезти из Ирана в Азербайджан 83 кг наркотиков.
Происшествия
7 марта 2023 г. 16:11
Пресечена попытка ввоза из Ирана в Азербайджан 83 кг наркотиков

Задержаны члены банды, пытавшиеся перевезти из Ирана в Азербайджан 83 кг наркотиков.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел (МВД) Азербайджана.

В результате совместной спецоперации сотрудники МВД и Государственной пограничной службы задержали контрабандистов, пытавшихся переправить на территорию страны крупную партию наркотиков.

В ходе мероприятия были задержаны жители города Шеки ранее судимый Фамиль Алиев и Эльчин Мамедов. У них было обнаружено и изъято в общей сложности 83 кг наркотических веществ, в том числе 69 кг марихуаны, 14 кг опиума и метамфетамина.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 83 kq narkotik keçirməyə çalışan dəstə üzvləri saxlanılıb

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