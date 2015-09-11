​Пресечена попытка провести в Азербайджан крупную партию наркотиков

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом месяце в результате мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 11-ти случаях удалось пресечь попытку провести через госграницу 10 кг 575,9 г наркотиков.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Государственной погранслужбы.

5 августа в 02:00 на служебном участке погранзаставы на территории джалилабадского села Захметабад была пресечена попытка пересечения границы двумя лицами. Они пытались перейти из Ирана в Азербайджан.

Оказав вооруженное сопротивление пограннаряду, нарушителям удалось бежать обратно. При осмотре места происшествия были обнаружены два свертка, в которых находились 5 кг опиума.

15 августа на служебном участке погранзаставы на территории села Биласувар одноименного района был задержан житель Баку Сафаров Хасрет Алиага оглу (1967 г.р.) при попытке взять заранее спрятанные в погранзоне 4,6 кг высушенной марихуаны.

В приграничной зоне на территории Акстафинского района, на участке в 1 га в государственном заповеднике "Гараязы" было обнаружено и сожжено 1760 кустов конопли общим весом 975 кг.

В рамках мероприятий по борьбе с контрабандистской деятельностью в 59 случаях обнаружен товар на 513 тыс. манатов, в том числе 6 413 000 российских рублей, 7501 долларов, 7411 ед. пиротехники, 1 кг пороха, 1 кастет, 4125 блоков сигарет, 58 мобильных телефонов, а также различные лекарственные препараты, продовольствие, промтовары и пр.