Пресечена попытка кражи в ОАО "Азеркерпю"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Открытом акционерном обществе "Азеркерпю" пытались совершить кражу.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Саатлинского районного отделения полиции был задержан житель Баку Мусаффир Рахманов при попытке украсть принадлежащие ОАО "Азеркерпю" 10 восьмиметровых железных труб.

Расследование по факту продолжается.