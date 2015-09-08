 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пресечена попытка кражи в ОАО "Азеркерпю"

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Открытом акционерном обществе "Азеркерпю" пытались совершить кражу.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.

    Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Саатлинского районного отделения полиции был задержан житель Баку Мусаффир Рахманов при попытке украсть принадлежащие ОАО "Азеркерпю" 10 восьмиметровых железных труб.

    Расследование по факту продолжается.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi