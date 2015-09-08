Пресечена попытка кражи в ОАО "Азеркерпю"

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Открытом акционерном обществе "Азеркерпю" пытались совершить кражу.
Как сообщает Report, информацию об этом распространил официальный сайт министерства внутренних дел.
Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников Саатлинского районного отделения полиции был задержан житель Баку Мусаффир Рахманов при попытке украсть принадлежащие ОАО "Азеркерпю" 10 восьмиметровых железных труб.
Расследование по факту продолжается.
News DepartmentАвтор новости
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