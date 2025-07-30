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ГПС Азербайджана предотвратила ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

ГПС Азербайджана предотвратила ввоз крупной партии наркотиков из Ирана 11:08 Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконной переправки наркотиков из Ирана.
Происшествия
30 июля 2025 г. 11:21
ГПС Азербайджана предотвратила ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

Азербайджанские пограничники пресекли попытку незаконного ввоза в страну наркотиков из Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Согласно информации, в зоне ответственности пограничного отряда "Лянкяран" пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) предотвращена попытка нарушения государственной границы из Ирана в направлении Азербайджана.

В результате проведенных пограничных поиско-оперативных мероприятий в служебной зоне были обнаружены и изъяты наркотики общим весом 17 кг 450 г (11 кг 450 г марихуаны, 6 кг гашиша) и 4 950 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.

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Версия на азербайджанском языке İrandan külli miqdarda narkotik vasitənin ölkəyə keçirilməsinin qarşısı alınıb

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