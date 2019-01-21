В Азербайджане прекращена деятельность трех адвокатов, один получил выговор

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов.

Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, на заседании председатель коллегии Анар Багиров затронул ряд вопросов, в том числе коснулся важности эффективной организации работы, связанной с увеличением числа адвокатов в будущем.

На заседании также приняли решение о прекращении деятельности трех адвокатов за нарушение требований законодательства и обращении в суд для их исключения из членства Коллегии адвокатов.

Кроме того, одному адвокату сделали замечание, одному дали выговор.

В заключение были рассмотрены другие вопросы, представляющие важное значение для деятельности Коллеги адвокатов.