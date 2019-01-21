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    В Азербайджане прекращена деятельность трех адвокатов, один получил выговор

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Президиума Коллегии адвокатов. 

    Как сообщили Report в Коллегии адвокатов, на заседании председатель коллегии Анар Багиров затронул ряд вопросов, в том числе коснулся важности эффективной организации работы, связанной с увеличением числа адвокатов в будущем.

    На заседании также приняли решение о прекращении деятельности трех адвокатов за нарушение требований законодательства и обращении в суд для их исключения из членства Коллегии адвокатов. 

    Кроме того, одному адвокату сделали замечание, одному дали выговор. 

    В заключение были рассмотрены другие вопросы, представляющие важное значение для деятельности Коллеги адвокатов.

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