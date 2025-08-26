Представители прокуратур зарубежных стран побывали в Карабахском университете

Заместитель генпрокурора Гейдар Мамедов, исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-членов СНГ Юрий Жданов, его заместитель Абдурахмон Хотамбеков, прокуроры Генеральной прокуратуры Верховного суда Турции Ахмет Гёкай Акташ и Мустафа Якар, а также сотрудник Генпрокуратуры Грузии Темур Циндeлиани побывали в городах Шуша и Ханкенди.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Гости посетили в Шуше мечеть Юхары Гёвхар Ага, музейно-мавзолейный комплекс Моллы Панаха Вагифа, Джыдыр дюзю и другие историко-культурные памятники. Уникальный архитектурный облик города, его древняя история и живописные природные пейзажи произвели глубокое впечатление на делегацию. Гости оценили город как прекрасный образец культурного и исторического наследия.

Затем делегация посетила город Ханкенди, где побывала на Площади Победы, а также в Карабахском университете. Гости высоко оценили деятельность вуза. Они также положительно отнеслись к предложению о будущем сотрудничестве с университетом.

В ходе поездки гости также осмотрели архитектурные памятники, культурные учреждения и другие исторические места, расположенные в центре города Ханкенди.

Они были впечатлены масштабами восстановительных работ в городе, а также отметили гармоничное сочетание исторического наследия и современных тенденций в его архитектуре.