О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представители омбудсмена посетили армянских пленных и заложников

Представители омбудсмена посетили армянских пленных и заложников В отношении пленных и заложников обеспечивается необходимая медико-психологическая помощь, соблюдаются нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Женевских конвенций.
Происшествия
7 декабря 2020 г. 11:41
Представители омбудсмена посетили армянских пленных и заложников
0 : 00
0 : 00

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы по предупреждению пыток (НПГ) продолжают посещать места временного содержания без предварительного оповещения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Целью посещений является изучение условий содержания в этих учреждениях, а также обращения с пленными и заложниками на основе норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, обеспечения их прав.

В ходе очередного посещения пленные и заложники-армяне были приняты в индивидуальном порядке, заслушаны их обращения, представлены на их языке законодательные акты об их правах и механизмах обращения.

С участием врача НПГ армянские пленные и заложники были обследованы. Было отмечено, что в отношении пленных и заложников без каких-либо различий обеспечивается необходимая медико-психологическая помощь, соблюдаются нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Женевских конвенций.

Военнопленные, в том числе заложники, выразили удовлетворение условиями содержания, медицинским обслуживанием, питанием и выразили благодарность за гуманное отношение к ним.

К сожалению, Республика Армения аналогичного отношения не демонстрирует.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ombudsmanın nümayəndələri erməni əsir və girovlara baş çəkib

Новости партнеров

Самое важное

Названа дата парада Победы
Названа дата парада Победы
5 декабря 2020 г. 18:11
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
В некоторых городах и районах продлен ужесточенный карантинный режим
5 декабря 2020 г. 16:43
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
Герой, участвовавший в освобождении Губадлы 
5 декабря 2020 г. 16:11
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
Обнародованы кадры с ГЭС “Суговушан”
5 декабря 2020 г. 13:48
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
Видеокадры села Яншаг Кельбаджарского района
4 декабря 2020 г. 17:40
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции
4 декабря 2020 г. 17:28
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
Пандемия затягивается: Что делать азербайджанским предпринимателям?
4 декабря 2020 г. 16:56
Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН
Песков: Принадлежность Нагорного Карабаха определена резолюциями Совбеза ООН
4 декабря 2020 г. 15:04
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания
В Азербайджане память шехидов почтили минутой молчания
4 декабря 2020 г. 12:18
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память шехидов
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева почтили память шехидов
4 декабря 2020 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi