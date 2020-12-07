Представители омбудсмена посетили армянских пленных и заложников

В отношении пленных и заложников обеспечивается необходимая медико-психологическая помощь, соблюдаются нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Женевских конвенций.

По поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой члены Национальной превентивной группы по предупреждению пыток (НПГ) продолжают посещать места временного содержания без предварительного оповещения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе аппарата омбудсмена.

Целью посещений является изучение условий содержания в этих учреждениях, а также обращения с пленными и заложниками на основе норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, обеспечения их прав.

В ходе очередного посещения пленные и заложники-армяне были приняты в индивидуальном порядке, заслушаны их обращения, представлены на их языке законодательные акты об их правах и механизмах обращения.

С участием врача НПГ армянские пленные и заложники были обследованы. Было отмечено, что в отношении пленных и заложников без каких-либо различий обеспечивается необходимая медико-психологическая помощь, соблюдаются нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Женевских конвенций.

Военнопленные, в том числе заложники, выразили удовлетворение условиями содержания, медицинским обслуживанием, питанием и выразили благодарность за гуманное отношение к ним.

К сожалению, Республика Армения аналогичного отношения не демонстрирует.