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    Представители министерства осмотрели территорию извержения грязевого вулкана в Шамахы

    Грязевая лава распространилась на территорию около 1 га

    Шамахы. 16 января. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе вновь активизировался неоднократно извергавшийся грязевой вулкан.

    Об этом местному бюро Report сообщил представитель ИВ по территориальной единице села Гушчу Исполнительной власти Шамахинского района Башир Бахрамов.

    По информации, ночью в 150-200 метрах от жилого массива села Гушчу вновь активизировался неоднократно извергавшийся грязевой вулкан. Высота распространившейся на территорию около 1 га грязевой лавы составила 2-3 метра: "Никто не пострадал. Не нанесен также ущерб посевным полям и хозяйствам".

    Б.Бахрамов добавил, что представители министерства экологии и природных ресурсов осмотрели территорию, опасной ситуации не зарегистрировано.

    На территории извержения вулкана запах газа не ощущался и вулкан стабилизировался.

    Отметим, что в последний раз аналогичное событие произошло 3 года назад.

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