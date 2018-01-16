Представители министерства осмотрели территорию извержения грязевого вулкана в Шамахы

Шамахы. 16 января. REPORT.AZ/ В Шамахинском районе вновь активизировался неоднократно извергавшийся грязевой вулкан.

Об этом местному бюро Report сообщил представитель ИВ по территориальной единице села Гушчу Исполнительной власти Шамахинского района Башир Бахрамов.

По информации, ночью в 150-200 метрах от жилого массива села Гушчу вновь активизировался неоднократно извергавшийся грязевой вулкан. Высота распространившейся на территорию около 1 га грязевой лавы составила 2-3 метра: "Никто не пострадал. Не нанесен также ущерб посевным полям и хозяйствам".

Б.Бахрамов добавил, что представители министерства экологии и природных ресурсов осмотрели территорию, опасной ситуации не зарегистрировано.

На территории извержения вулкана запах газа не ощущался и вулкан стабилизировался.

Отметим, что в последний раз аналогичное событие произошло 3 года назад.