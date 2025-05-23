Представители Азербайджана и НАТО обсудили вопросы сотрудничества

9:33

Делегация во главе с заместителем начальника штаба Командования Объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме генерал-майором Стефаном Фиксом совершает визит в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в Минобороны.

В рамках визита делегация посетила Военно-морские силы Азербайджана. На встрече в ВМС обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и НАТО в рамках программ партнёрства, а также возможности углубления обмена опытом.

В ходе обмена мнениями между сторонами особо подчеркнуто активное участие Азербайджана в контексте партнерских программ НАТО и выдвинутые им инициативы.

После встречи в Н-ской воинской части ВМС гостям был представлен брифинг, отражающий направления деятельности воинской части. Представители НАТО понаблюдали за показательными занятиями военнослужащих по тактической и специальной подготовке.

Затем делегация НАТО посетила Управление военной полиции.

На заключительном этапе визита делегация НАТО побывала в Управлении международного военного сотрудничества. На встрече, организованной в управлении, состоялся широкий и продуктивный обмен мнениями о текущем состоянии военного сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, проектах, реализуемых в рамках партнерства, и направлениях, представляющих взаимный интерес, были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества.

"В ходе проведенных встреч подчеркнуто, что подобные визиты еще раз подтверждают стратегическое значение сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, способствуя дальнейшему укреплению атмосферы взаимопонимания", - подчеркивается в сообщении Минобороны.