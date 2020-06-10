​Представитель МВД: Полиция не извинялась перед нарушителями карантина

Эхсан Захидов https://report.az/storage/news/c86fc9de1bf1acdd4dddf8b2cbd8ab40/91276a2e-c0b2-42d7-bac0-5a97562c5e1d_292.jpg

"Из того, что пишут в социальных сетях, складывается впечатление, будто полиция извинилась перед всеми, кто бросал мусор. Но это не так".

Об этом в ответ на запрос Report сказал начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, извинения были принесены только женщине, которую оскорбил сотрудник полиции, назвав ее "зайцем". Приказом МВД этот полицейский был отстранен от службы в органах внутренних дел.

"Других извинений не было, поскольку осуществляющая контроль за карантинным режимом полиция действовала в рамках закона. Задержанные граждане были справедливо наказаны за нарушение карантинного режима и сопротивление полиции", - сказал Э.Захидов.

Согласно распространенной МВД информации, 7 июня при задержании нарушителя сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за соблюдением ужесточенного карантинного режима, во дворе одного из жилых зданий на территории Ясамальского района группа жителей закидала с балконов и окон стражей правопорядка различными предметами и высказывала в их адрес оскорбления. Сотрудники полиции приняли в отношении этих лиц административные меры.

В результате расследования были установлены личности 11 человек, которые забросали стражей правопорядка различными предметами, они были задержаны и доставлены в органы полиции для проведения соответствующего разбирательства.