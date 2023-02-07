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Представитель МЧС: Информация о повреждении несущих конструкций многоэтажного здания в Баку не отражает действительности

Представитель МЧС: Информация о повреждении несущих конструкций многоэтажного здания в Баку не отражает действительности В социальной сети распространились видеокадры повреждения несущих конструкций здания, расположенного по адресу Джейхун Гаджибейли 24 Наримановского района столицы.
Происшествия
7 февраля 2023 г. 14:33
Представитель МЧС: Информация о повреждении несущих конструкций многоэтажного здания в Баку не отражает действительности

В социальной сети распространились видеокадры повреждения несущих конструкций здания, расположенного по адресу Джейхун Гаджибейли 24 Наримановского района столицы.

Как сообщает Report, сотрудники Государственного агентства по надзору за безопасностью в строительстве Министерства по чрезвычайным ситуациям провели рейд по указанному адресу.

Представитель госагентства Бахтияр Тагиев заявил журналистам, что информация о повреждении несущих конструкций здания не отражает действительности.

По его словам, построенное в 2005 году здание сдано в эксплуатацию 10 лет назад: "Всего в пяти местах опор были выполнены срезы. Эти работы были выполнены самими жителями здания. Наши сотрудники, изучив ситуацию, пришли к выводу, что целью проведения этих работ является обеспечение удобной парковки принадлежащих жителям транспортных средств на парковочных местах. Здесь не может быть и речи о демонтаже опор посторонними лицами".

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN nümayəndəsi: "Bakıda çoxmərtəbəli binanın sütunlarının sökülməsi barədə məlumatlar həqiqəti əks etdirmir"

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