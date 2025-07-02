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Представитель Генпрокуратуры: Пытки азербайджанцев в России являются нарушением международного права

Представитель Генпрокуратуры: Пытки азербайджанцев в России являются нарушением международного права Права проживающих в России азербайджанцев нарушены.
Происшествия
2 июля 2025 г. 10:41
Представитель Генпрокуратуры: Пытки азербайджанцев в России являются нарушением международного права

Права проживающих в России азербайджанцев нарушены.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Самира Наджафзаде на пресс-конференции в Баку.

Она отметила, что пытки азербайджанцев, проживающих в России, являются нарушением международного права: "Пытки запрещены международными договорами. Хотя Азербайджан является членом Европейской конвенции по правам человека, Россия вышла из этой конвенции. Права проживающих в России азербайджанцев нарушены".

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Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluğun rəsmisi: Rusiyada azərbaycanlılara işgəncələrin verilməsi beynəlxalq hüququn pozulmasıdır

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