Представитель Генпрокуратуры: Пытки азербайджанцев в России являются нарушением международного права

Права проживающих в России азербайджанцев нарушены.

Права проживающих в России азербайджанцев нарушены.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель начальника Управления международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Самира Наджафзаде на пресс-конференции в Баку.

Она отметила, что пытки азербайджанцев, проживающих в России, являются нарушением международного права: "Пытки запрещены международными договорами. Хотя Азербайджан является членом Европейской конвенции по правам человека, Россия вышла из этой конвенции. Права проживающих в России азербайджанцев нарушены".