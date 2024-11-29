Предотвращено незаконное пересечение границы и контрабанда наркотиков в Азербайджан

08:56

В Азербайджане за последние дни выявлены три нарушителя границы и два гражданина Азербайджана, пытавшихся провезти наркотические средства в страну.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

По информации службы, 23 ноября в 19:00 на служебной территории пограничной заставы "Худат" пограничных войск ГПС задержан гражданин Алжира (2002 г.р.), пытавшийся перейти из Азербайджана в Россию, 25 ноября в 00:05 на служебной территории пограничной заставы "Лянкяран" - граждане Ирана (2004 и 2008 г.р.) при попытке пересечь государственную границу из Ирана в Азербайджан.

27 ноября в 02:20 на служебной территории погранзаставы "Лянкяран" задержаны житель Абшеронского района Тахирзаде Фаиг Шаиг оглу (1975 г.р.) и житель Масаллинского района Мурадлы Дильгам Гафил оглу (1992 г.р), у которых обнаружено и изъято 13 кг 995 г наркотических средств (11 кг 965 граммов марихуаны, 1 кг 525 г опия, 505 г метамфетамина) и 3 980 таблеток метадона М-40.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.