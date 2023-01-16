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Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан 15 января в 21:15 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк Бахманли Физулинского района пограннарядом были замечены пытавшиеся нарушить азербайджано-иранскую госграницу трое неизвестных.
Происшествия
16 января 2023 г. 14:25
Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

15 января в 21:15 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк Бахманли Физулинского района пограннарядом были замечены пытавшиеся нарушить азербайджано-иранскую госграницу трое неизвестных.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), азербайджанские пограничники применили оружие в предупредительных целях.

Воспользовавшись темным временем суток, двое нарушителей скрылись, третий нарушитель - гражданин Ирана Резаи Муртуза Маджид оглу 1997 г.р. был задержан. В ходе допроса задержанный сообщил, что нарушил границу с целью ввоза в Азербайджан наркотических средств.

В ходе проведенной операции было обнаружено и изъято 24 кг 285 г марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Фото İranlı qaçaqmalçılar Azərbaycan sərhədçilərinin əmrinə tabe olmayıb, atəş açılıb, saxlanılan var

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