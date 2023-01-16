Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан

15 января в 21:15 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк Бахманли Физулинского района пограннарядом были замечены пытавшиеся нарушить азербайджано-иранскую госграницу трое неизвестных.

15 января в 21:15 на служебной территории погранзаставы погранотряда "Горадиз" близ села Бёюк Бахманли Физулинского района пограннарядом были замечены пытавшиеся нарушить азербайджано-иранскую госграницу трое неизвестных.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), азербайджанские пограничники применили оружие в предупредительных целях.

Воспользовавшись темным временем суток, двое нарушителей скрылись, третий нарушитель - гражданин Ирана Резаи Муртуза Маджид оглу 1997 г.р. был задержан. В ходе допроса задержанный сообщил, что нарушил границу с целью ввоза в Азербайджан наркотических средств.

В ходе проведенной операции было обнаружено и изъято 24 кг 285 г марихуаны.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.