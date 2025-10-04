Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Происшествия
    • 04 октября, 2025
    • 12:26
    Предотвращена контрабанда свыше 500 кг наркотиков из Ирана Азербайджан по Каспию

    Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду через Каспийское море около 510 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.

    Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, в результате мероприятий, проведенных на море, были задержаны члены организованной преступной группы, пытавшиеся перевезти особо крупную партию наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

    Согласно информации, 27 сентября благодаря взаимодействию подразделений береговой охраны и пунктов технического наблюдения в Каспийском море была установлена неизвестная цель. Для ее задержания пограничные корабли, находившиеся на охране государственной границы, начали операцию преследования, а подразделения береговой охраны незамедлительно блокировали береговую линию.

    В ходе оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в территориальных водах Азербайджана и прибрежной зоне, был произведен предупредительный выстрел для принудительной остановки плавсредства, которое в итоге причалило к берегу моря на территории Хачмазского района.

    При первичном допросе было установлено, что задержанных являются гражданами Ирана: Атаджани Тахир Халед 1979 года рождения, Махтуми Садиг Аразгурбан 1987 года рождения и Гангерме Омид Чалдже 1989 года рождения.

    При осмотре памяти GPS-устройства марки Garmin, обнаруженного у нарушителей границы, было установлено, что они преодолели расстояние в 1074 км с территории Ирана, проходя через территориальные воды Туркменистана, и вошли на территорию Азербайджана.

    В результате поисковых мероприятий, проведенных на траектории движения задержанного плавательного средства типа "Лайнер" и на месте происшествия, было обнаружено и изъято наркотическое вещество общим весом 509 кг 800 г.

    В результате продолжения оперативных мероприятий на месте происшествия были задержаны в качестве подозреваемых 4 гражданина Азербайджана, находившихся в автомобиле марки "Нива".

    По факту совместно с Генеральной прокуратурой продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

