Предотвращена контрабанда около 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.

Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).

На служебной территории погранотряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотических средств.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 21 кг 745 г марихуаны.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.