    Предотвращена контрабанда около 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Происшествия
    • 01 декабря, 2025
    • 12:26
    Предотвращена контрабанда около 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

    Предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.

    Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).

    На служебной территории погранотряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотических средств.

    В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 21 кг 745 г марихуаны.

    Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

    İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb
