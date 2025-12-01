Предотвращена контрабанда около 22 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 01 декабря, 2025
- 12:26
Предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).
На служебной территории погранотряда "Гёйтепе" пограничных войск ГПС предотвращен ввоз из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотических средств.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено и изъято 21 кг 745 г марихуаны.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
