О нас

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан 24 июня в 23:10 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Бёюк Бахманлы Физулинского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ислам
Происшествия
25 июня 2023 г. 12:26
Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

24 июня в 23:10 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Бёюк Бахманлы Физулинского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Пограничники задержали в ходе операции жителя Бейлаганского района Гасана Зейналова 1987 года рождения, пытавшегося провести в страну 8 кг 200 г наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İrandan Azərbaycana narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

Самое читаемое

Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
Оказание электронных услуг Госслужбы по вопросам имущества будет временно приостановлено
22 июня 2023 г. 17:30
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
Азербайджан в 30 раз увеличил закупки лесоматериалов с основного рынка поставок
23 июня 2023 г. 16:50
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
Сунак: Обсудим с союзниками ситуацию в России
24 июня 2023 г. 14:26
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
Бывший исполнительный директор ADIF назначен на новую должность
24 июня 2023 г. 17:02
В Чехии разбился самолет, есть погибший
В Чехии разбился самолет, есть погибший
24 июня 2023 г. 22:23
В Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
ФотоВ Астаре неосторожность рабочего привела к трагедии
18 июня 2023 г. 16:45
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
ЦБА: Спрос на потребительские и ипотечные кредиты вырос в первом квартале
19 июня 2023 г. 12:13
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
Азербайджан увеличил импорт цемента, стекла, керамики из Турции
20 июня 2023 г. 10:45
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
В Иордании упал военный вертолет, погиб пилот
20 июня 2023 г. 13:00
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
Еврокомиссия впервые представила Стратегию экономической безопасности ЕС
20 июня 2023 г. 19:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi