Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

24 июня в 23:10 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Бёюк Бахманлы Физулинского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ислам

24 июня в 23:10 на служебной территории пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз" погранвойск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Бёюк Бахманлы Физулинского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом Report сообщили в пресс-центре ГПС.

Пограничники задержали в ходе операции жителя Бейлаганского района Гасана Зейналова 1987 года рождения, пытавшегося провести в страну 8 кг 200 г наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.