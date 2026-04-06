Предотвращена контрабанда более 21 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан
Происшествия
- 06 апреля, 2026
- 11:49
Предотвращена контрабанда более 21 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан.
Об этом сообщили Report в Государственной пограничной службе (ГПС).
Согласно информации, в ходе пограничных поисковых и оперативных мероприятий на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" была предотвращена попытка контрабанды 21 кг 300 г марихуаны.
Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.
