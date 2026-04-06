    İrandan Azərbaycana 21 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    • 06 aprel, 2026
    İrandan Azərbaycana 21 kq narkotikin keçirilməsinin qarşısı alınıb

    İrandan Azərbaycana 21 kq narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Bu barədə "Report"a Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının "Horadiz" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində külli miqdarda narkotik vasitənin İrandan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb.

    Keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində 21 kiloqram 300 qram narkotik vasitə marixuana aşkar olunaraq götürülüb.

    Fakt üzrə əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Narkotik maddələr İran
    Предотвращена контрабанда более 21 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан

