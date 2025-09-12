Предотвращен вывоз золота в шоколадных конфетах из Азербайджана в Турцию
Происшествия
- 12 сентября, 2025
- 11:54
Азербайджанские таможенники предотвратили попытку контрабанды золота, спрятанного в шоколадных конфетах, из страны.
Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, при досмотре чемодана гражданина Азербайджана, планировавшего вылететь рейсом Баку-Стамбул, в 32 шоколадных конфетах были обнаружены измельченные куски золота общим весом 240 граммов.
По факту ведется расследование.
