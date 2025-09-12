Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Предотвращен вывоз золота в шоколадных конфетах из Азербайджана в Турцию

    Происшествия
    • 12 сентября, 2025
    • 11:54
    Предотвращен вывоз золота в шоколадных конфетах из Азербайджана в Турцию

    Азербайджанские таможенники предотвратили попытку контрабанды золота, спрятанного в шоколадных конфетах, из страны.

    Как сообщили Report в Государственном таможенном комитете, при досмотре чемодана гражданина Азербайджана, планировавшего вылететь рейсом Баку-Стамбул, в 32 шоколадных конфетах были обнаружены измельченные куски золота общим весом 240 граммов.

    По факту ведется расследование.

