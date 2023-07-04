Предотвращен ввоз 21 килограмма наркотиков из Ирана в Азербайджан

Государственной пограничной службой предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан наркотических средств общим весом 21 килограмм 745 грамм.

Государственной пограничной службой предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан наркотических средств общим весом 21 килограмм 745 грамм.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы.

2 июля в 03:05 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Гейтепе", расположенной вблизи села Гаравулдаш Ярдымлинского района, было предотвращен ввоз в Азербайджан 5 килограммов 870 граммов наркотических средств.

3 июля в 13:30 в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками пограничного отряда “Гейтепе” вблизи села Юсифли Джалилабадского района обнаружено и изъято 10 килограммов 480 граммов наркотических средств.

4 июля в 00:45 на территории Службы пограничной заставы пограничного отряда "Горадиз", расположенной вблизи села Газахлар Физулинского района, была предотвращена переправа из Ирана в Азербайджан 5 килограммов 395 граммов наркотических средств.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.