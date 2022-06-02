О нас

Предотвращен незаконный ввоз 11 кг золота из Ирана в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз 11 кг золота из Ирана в Азербайджан Предотвращен незаконный ввоз около 11 кг золота из Ирана в Азербайджан.
Происшествия
2 июня 2022 г. 14:42
Предотвращен незаконный ввоз 11 кг золота из Ирана в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз около 11 кг золота из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что 1 июня, примерно в 03:20, двое неизвестных нарушили государственную границу и перешли из Ирана в Азербайджан в зоне пограничного поста близ села Аваш Ярдымлинского района.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы, которые начали преследование нарушителей границы, в результате чего один из нарушителей был задержан во дворе своего дома. Было установлено, что это житель села Аваш Ярдымлинского района Гулиев Мехман Валех оглу 1986 года рождения.

На допросе М.Гулиев признался, что вместе с односельчанином Рагимом Маиловым 1990 года рождения нарушил государственную границу с целью ввоза ювелирных изделий из Ирана по просьбе другого жителя села Агаева Назима Иманали оглу (1978 г.р.).

При досмотре в доме М.Гулиева было обнаружено 10 кг 790 г ювелирных изделий, похожих на золото.

При осмотре квартиры Р.Маилова было обнаружено и изъято 7050 пачек сигарет "Мальборо", контрабандно ввезенных из Ирана.

Задержан житель села Аваш, предполагаемый заказчик контрабандного товара Агаев Назим Иманали оглу, продолжаются поиски Р.Маилова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Фотоİrandan Azərbaycana 11 kq-a yaxın qızılın qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb

Самое читаемое

В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
В Азербайджане ведется работа по изменению причины инвалидности ряда лиц
27 мая 2022 г. 12:39
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
Ильхам Алиев: Мы экономически независимы
27 мая 2022 г. 16:40
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
Число случаев заражения оспой обезьян в Британии достигло 106
28 мая 2022 г. 04:18
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
Президент: Турецко-азербайджанское братство – важный фактор для региона, для мира
28 мая 2022 г. 15:44
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
На юге Нигерии в давке при раздаче церковной общиной еды погиб 31 человек
28 мая 2022 г. 21:38
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi