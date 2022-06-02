Предотвращен незаконный ввоз 11 кг золота из Ирана в Азербайджан

Предотвращен незаконный ввоз около 11 кг золота из Ирана в Азербайджан.

Предотвращен незаконный ввоз около 11 кг золота из Ирана в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС).

Было отмечено, что 1 июня, примерно в 03:20, двое неизвестных нарушили государственную границу и перешли из Ирана в Азербайджан в зоне пограничного поста близ села Аваш Ярдымлинского района.

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы, которые начали преследование нарушителей границы, в результате чего один из нарушителей был задержан во дворе своего дома. Было установлено, что это житель села Аваш Ярдымлинского района Гулиев Мехман Валех оглу 1986 года рождения.

На допросе М.Гулиев признался, что вместе с односельчанином Рагимом Маиловым 1990 года рождения нарушил государственную границу с целью ввоза ювелирных изделий из Ирана по просьбе другого жителя села Агаева Назима Иманали оглу (1978 г.р.).

При досмотре в доме М.Гулиева было обнаружено 10 кг 790 г ювелирных изделий, похожих на золото.

При осмотре квартиры Р.Маилова было обнаружено и изъято 7050 пачек сигарет "Мальборо", контрабандно ввезенных из Ирана.

Задержан житель села Аваш, предполагаемый заказчик контрабандного товара Агаев Назим Иманали оглу, продолжаются поиски Р.Маилова.