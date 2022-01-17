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Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков

Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков.
Происшествия
17 января 2022 г. 18:54
Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков

Предотвращен незаконный переход из Ирана в Азербайджан трех подростков.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы (ГПС), 17 января около 15:25 на служебной территории погранзаставы, расположенной вблизи села Аманкенд Билясуварского района Гейтепинского пограничного отряда погранвойск ГПС, пограничным нарядом было выявлено нарушение госграницы тремя лицами в направлении Азербайджана из Исламской Республики Иран.

Нарушившие госграницу по ошибке являются гражданами Исламской Республики Иран. Это Атеши Амиррза Атеш (14 лет), Пуя Бадали Мехрадж (12 лет) и Данаи Саханд Ибрагим (11 лет).

Задержанных доставили на пограничную заставу, обеспечили горячим питанием и другими необходимыми условиями.

Учитывая добрососедские и дружественные отношения между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран, противоположная сторона была проинформирована об инциденте.

В кратчайшие сроки подростки будут переданы иранской стороне.

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