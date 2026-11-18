Милли Меджлис Азербайджана принял в первом чтении поправки, предусматривающие создание общественных объединений и фондов только по одному из установленных видов.

Как сообщает Report, изменения предлагается внести в Гражданский кодекс и закон "О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах)".

Согласно законопроекту, общественные объединения смогут создаваться в профессиональной, социальной, культурной, образовательной, экологической, правовой и экономической сферах. Фонды смогут быть общественно полезными или благотворительными.

Кроме того, предлагается повысить минимальный уставный капитал фондов с 10 тыс. до 100 тыс. манатов. НПО смогут учреждаться на постоянной основе или для достижения конкретных целей.