"İpək Yolu Sığorta" выполнит все обязательства, несмотря на ограничение лицензии
Финансы
- 18 ноября, 2026
- 12:54
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АО "İpək Yolu Sığorta" выполнит все обязательства по действующим договорам, несмотря на ограничение лицензии на страховую деятельность.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении страховщика.
В компании пояснили, что обратились в Центральный банк Азербайджана с просьбой об ограничении лицензии в рамках пересмотра и оптимизации деятельности. О дальнейших планах и нововведениях будет сообщено дополнительно.
Акционерное общество создано в 2011 году на базе АО "AZAL Sığorta". Уставный капитал составляет 30 млн манатов. 96,5% акций принадлежат ООО "ASG Business Aviation", еще 3,5% - ЗАО "Азербайджанские авиалинии".
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