АО "İpək Yolu Sığorta" выполнит все обязательства по действующим договорам, несмотря на ограничение лицензии на страховую деятельность.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении страховщика.

В компании пояснили, что обратились в Центральный банк Азербайджана с просьбой об ограничении лицензии в рамках пересмотра и оптимизации деятельности. О дальнейших планах и нововведениях будет сообщено дополнительно.

Акционерное общество создано в 2011 году на базе АО "AZAL Sığorta". Уставный капитал составляет 30 млн манатов. 96,5% акций принадлежат ООО "ASG Business Aviation", еще 3,5% - ЗАО "Азербайджанские авиалинии".