В Баку и на Абшеронском полуострове 19 ноября ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Умеренный юго-западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 17-21° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются кратковременные осадки, не исключается снег и туман. Умеренный западный ветер в отдельных местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 15-20° тепла, в горах от 2° мороза до 3° тепла, днем 11-16° тепла.