Консорциум в составе Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), британской BP и израильской NewMed Energy завершил сейсмические исследования на контрактной площади I-6 в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море.

Об этом сообщает Report со ссылкой на NewMed Energy.

"На контрактных участках Зоны I в исключительной экономической зоне Израиля в Средиземном море, в ноябре завершились двухмерные и трехмерные (2D и 3D) сейсмические исследования", - говорится в сообщении.

В частности, комплексная 2D- и 3D-сейсморазведка проводилась на участках, охваченных лицензиями Зоны I (в районе блоков 4, 5, 6, 7, 8 и 11). Работы стартовали в начале октября 2026 года, а контракт с международным подрядчиком на их проведение оператор проекта (SOCAR) заключил в июле 2026 года.

Участники консорциума утвердили общий бюджет на проведение данных сейсморазведочных работ в размере около $25 млн (100% проекта), при этом доля NewMed Energy составляет порядка $8,3 млн.

В настоящее время ведется обработка собранной информации, итоговые результаты исследований ожидаются в 2027 году.

Как сообщалось ранее, в октябре 2023 года консорциум SOCAR, BP и NewMed Energy одержал победу в тендере министерства энергетики Израиля на получение лицензий на проведение геологоразведочных работ в Зоне I-6, расположенной вблизи крупного газового месторождения "Левиафан". Официальная церемония вручения лицензий состоялась 17 марта 2025 года.

Данный проект стал дебютным для SOCAR и BP в газовом секторе Израиля.

Долевое участие в консорциуме распределено следующим образом: SOCAR (оператор проекта) владеет 33,34%, BP и NewMed Energy принадлежат по 33,33%.