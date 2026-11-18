Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил, что угостил американского лидера Дональда Трампа и его делегацию поздним ужином из сети фастфуда Jollibee, чтобы познакомить их с манильской кухней.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщается на сайте президентского коммуникационного управления Филиппин.

"Вчера вечером я попросил своих сотрудников заказать доставку из Jollibee, чтобы вы и ваша делегация могли перекусить на ночь", - сказал Маркос, отметив, что Jollibee - очень популярная сеть, одним из основных блюд которой является жареная курица.

Маркос также заявил, что по популярности в США филиппинский бренд обошел KFC.