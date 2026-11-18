Президент Филиппин угостил Трампа местным фастфудом
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- 18 ноября, 2026
- 12:47
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Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший сообщил, что угостил американского лидера Дональда Трампа и его делегацию поздним ужином из сети фастфуда Jollibee, чтобы познакомить их с манильской кухней.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом сообщается на сайте президентского коммуникационного управления Филиппин.
"Вчера вечером я попросил своих сотрудников заказать доставку из Jollibee, чтобы вы и ваша делегация могли перекусить на ночь", - сказал Маркос, отметив, что Jollibee - очень популярная сеть, одним из основных блюд которой является жареная курица.
Маркос также заявил, что по популярности в США филиппинский бренд обошел KFC.
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