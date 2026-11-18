Filippin Prezidenti Trampı yerli fastfuda qonaq edib
Maraqlı
- 18 noyabr, 2026
- 13:08
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Filippin Prezidenti Ferdinand Markos bildirib ki, ABŞ lideri Donald Trampı və onun nümayəndə heyətini Manila mətbəxi ilə tanış etmək üçün onları "Jollibee" fastfud şəbəkəsindən olan yeməyə qonaq edib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Filippinin Prezident Kommunikasiya İdarəsinin saytında bildirilib.
"Dünən axşam mən əməkdaşlarımdan "Jollibee"dən çatdırılma sifariş etmələrini xahiş etdim ki, siz və nümayəndə heyətiniz gecə vaxtı qəlyanaltı edə biləsiniz", - F.Markos bildirib.
O qeyd edib ki, "Jollibee" çox populyar şəbəkədir, onun əsas yeməklərindən biri isə qızardılmış toyuqdur.
F.Markos həmçinin bildirib ki, Filippin brendi ABŞ-də populyarlığına görə KFC-ni geridə qoyub.
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