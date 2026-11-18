Министерство иностранных дел Молдовы вызвало посла России и вручило ему ноту протеста в связи с нарушениями воздушного пространства страны беспилотниками на фоне российских атак на Украину.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Молдовы в соцсетях.

Отмечается, что 17 ноября семь беспилотников незаконно пролетели над территорией Республики Молдова, в том числе над муниципием Кишинев. Шесть из них упали на территорию страны.

В ведомстве решительно осудили произошедшее, заявив, что подобные действия нарушают суверенитет Молдовы и ставят под угрозу жизнь и безопасность людей.

"В ноте протеста Молдова потребовала от Российской Федерации прекратить подобные действия и уважать воздушное пространство и границы страны", - говорится в сообщении.