Moldova PUA uçuşuna görə Rusiya səfirinə etiraz notası təqdim edib
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 12:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Rusiyanın Moldovadakı səfiri ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) çağırılıb və ona etiraz notası təqdim edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Moldova XİN sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, noyabrın 17-də yeddi pilotsuz uçuş aparatı (PUA) qanunsuz olaraq Moldova ərazisi üzərindən uçub. PUA-lardan 6-sı ölkə ərazisinə düşüb.
Qurumda baş verənləri qətiyyətlə pisləyərək bildiriblər ki, bu cür hərəkətlər Moldovanın suverenliyini pozur, insanların həyat və təhlükəsizliyini təhdid edir.
"Etiraz notasında Moldova Rusiyadan bu cür hərəkətlərə son qoymağı, ölkənin hava məkanına və sərhədlərinə hörmət etməyi tələb edib", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
14:08
Azərbaycan millisi FIFA reytinqində üç pillə irəliləyibFutbol
14:07
Foto
XİN başçıları Azərbaycan-Almaniya münasibətlərini müzakirə ediblər - Yenilənib-2Xarici siyasət
14:05
Rusiya şirkəti Türkiyəyə LNG satacaqEnergetika
14:04
İordaniyada helikopterin qəzaya uğraması nəticəsində 5 hərbçi yaralanıb - YenilənibDigər ölkələr
14:02
Rafik Danakari: İki əsrdən sonra Amaras monastırında yenidən ibadət etdiyimiz üçün xoşbəxtikDin
13:55
Sumqayıtda şəhid polkovnik Vüqar Yusifovun xatirəsinə həsr olunan güləş turniri keçiriləcəkFərdi
13:50
Uşakov: Tramp və Putin bu gün APEC sammiti çərçivəsində danışıqlar apara bilərRegion
13:44
Nahid Məmmədov: Qloballaşan dünyada dini və mənəvi dəyərləri uyğunlaşdırmaq əsas vəzifələrdəndirDin
13:41
Foto
Azərbaycan BP ilə birgə enerji layihələrinin inkişafını müzakirə edibEnergetika