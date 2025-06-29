Пожар, возникший на неразминированной территории Лачина, потушен

Пожар, возникший на неразминированной территории села Забух Лачинского района, потушен.

Пожар, возникший на неразминированной территории села Забух Лачинского района, потушен.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сообщил заместитель начальника Государственного управления по защите от пожаров Лачинского района, капитан внутренней службы Руслан Сулейманов.

По его словам, информация о пожаре на территории села Забух поступила в 14:57:

"Прибывшая на место происшествия техника и личный состав Лачинского управления по защите от пожаров ограничили распространение огня к 16:11. Благодаря оперативным действиям удалось сохранить два трансформатора, принадлежащих компании “АзериШах”. Пожар произошел в горно-лесистой местности на неразминированной территории, что создало определенные трудности для личного состава".