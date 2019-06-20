Пожар вокруг Мингячевирского водохранилища был потушен - ОБНОВЛЕНО - 2 - ВИДЕО

Сегодня в 21:00 вспыхнувший пожар, возле Мингячевирского водохранилища был потушен.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, пожар охватил около 5 га участка сухой травы у подножия горы вокруг Мингячевирского водохранилища:

“Сегодня, около 9 часов вечера у подножия горы вокруг Мингячевирского водохранилища, произошел пожар, горел 5 гектаров участка полей с сухой травой, и уже потушен со стороны ПОЧ (пожаро охранных частей)”.

***20:34

В Мингячевире недалеко от резервного водохранилища начался сильный пожар.

Об этом Report сообщили местные жители.

По информации, пожар, начавшийся у подножия Боздага, приближается к дамбе.

На место происшествия привлечены живая сила и техника Мингячевирской городской противопожарной части.

По факту ведется расследование.