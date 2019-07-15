Пожар в жилом здании в Баку, пострадали 2 человека

В жилом здании в Баку произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.

Как сообщили Report в МЧС, инцидент отмечен на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в Наримановском районе.

Пламя охватило 5 кв. метров одной из трех комнат квартиры общей площадью 50 кв. метров.

От высокой температуры на площади 5 кв. метров вышли из строя кондиционер, телевизор и ламбирин. В результате пожара пострадали 2 человека. Остальную часть помещения удалось уберечь от огня.

Пламя потушено пожарными бригадами.