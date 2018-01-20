Пожар в здании на центральном проспекте Баку потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 20 января. REPORT.AZ/ К тушению пожара, начавшегося с крыши жилого дома в центре Баку, привлечены несколько пожарных расчетов, сообщает Report.
Пожар был потушен.
*** 09:40
В жилом доме в Баку начался пожар.
Как передает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, происшествие зарегистрировано в четырехэтажном здании на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе.
На место происшествия привлечены пожарные, принимаются меры по тушению пламени.
Из-за сильного ветра есть вероятность распространения огня на близлежащие здания.
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