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    Пожар в здании на центральном проспекте Баку потушен - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    К тушению пожара были привлечены несколько пожарных расчетов© Report

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ К тушению пожара, начавшегося с крыши жилого дома в центре Баку, привлечены несколько пожарных расчетов, сообщает Report.

    Пожар был потушен.

    *** 09:40

    В жилом доме в Баку начался пожар.

    Как передает находящийся на месте происшествия сотрудник Report, происшествие зарегистрировано в четырехэтажном здании на проспекте Нефтчиляр в Сабаильском районе.

    На место происшествия привлечены пожарные, принимаются меры по тушению пламени.

    Из-за сильного ветра есть вероятность распространения огня на близлежащие здания.

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