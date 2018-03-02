Пожар в Республиканском наркологическом центре локализован, есть погибший и раненые - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Пожар в Республиканском наркологическом центре локализован.
Как сообщает Report, в связи с ветреной погодой тушение пожара было затруднено. По этой причине, на место происшествия были привлечены бригады пожарной охраны МЧС из других районов.
Во время пожара пострадали 3 человека. Один из пострадавших Махир Алиев 1966 г.р. Он помещен в Клинический медицинский центр № 3.
Будет дана дополнительная информация.
*** 08:06
Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Во время пожара в здании Республиканского наркологического центра погиб 1 человек.
Как сообщает Report со ссылкой на правоохранительные органы, погибший получал лечение в центре. Личность погибшего устанавливается. Есть вероятность увеличения числа жертв.
Высокопоставленные сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана прибыли на место происшествия.
*** 07:26
Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ В Хатаинском районе Баку, в здании Республиканского наркологического центра произошел пожар.
Как передает Report, на место происшествия были привлечены отряды МЧС по Государственной противопожарной обороне, отряды спасателей отделения Особого Риска, а также 10 машин скорой помощи. Мероприятия по тушению огня продолжаются. В здании находятся больные. В настоящее время проводится их эвакуация.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
Поделиться в Facebook