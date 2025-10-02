Потерпевший о Левоне Мнацаканяне: Он бил меня по голове кулаком и прикладом автомата

В Бакинском военном суде 2 октября состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении.

Как сообщает Report на судебном заседании дал показания потерпевший Ильхам Мамедов.

Он рассказал, что 10 мая 2002 года, находясь на военной службе, был схвачен вооруженными силами Армении на Хараминской равнине.

По словам Мамедова, в тот момент он не имел при себе оружия. Военнослужащие вооруженных сил Армении избили его и подвергли пыткам.

Потерпевший отметил также, что одним из офицеров, участвовавших в избиении, был Левон Мнацаканян, проявлявший особую жестокость.

Мамедов узнал его в зале суда и рассказал о причиненных пытках: "Он бил меня по голове кулаком и прикладом автомата, затем вывел на траншею и открыл огонь из автомата. В тот момент я стоял спиной к позициям азербайджанской армии. Он заставил меня встать в таком месте, где мог бы расстрелять меня, и наши войска не узнали бы об этом. Затем меня заставили пройтись по заминированным участкам".

Мамедов в течение недели содержался на территориях Азербайджана, находившихся тогда под оккупацией армянских вооруженных сил, после чего был отправлен в Армению. Спустя 6 месяцев и 15 дней его передали Азербайджану.

Потерпевший отметил, что не знал Л. Мнацаканяна и занимаемой им на тот момент должности до того, как попал в плен.