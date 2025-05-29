Потерпевший: Артиллерия ВС Армении обстреливала азербайджанские санитарные автомобили и медработников

Потерпевший: Артиллерия ВС Армении обстреливала азербайджанские санитарные автомобили и медработников.

На очередном судебном заседании, проходящем в Бакинском военном суде, потерпевший Вугар Султанлы дал показания, отметив, что во время Товузских боев, при эвакуации погибших 14 июля 2020 года офицеров – генерал-майора Полада Гашимова, полковника Ильгара Мирзаева и других, они подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, и он получил ранения в результате взрыва вражеского снаряда, упавшего поблизости.

Как сообщает Report, говоря о сложностях эвакуации, Султанлы на суде отметил:

"Особенно хочу подчеркнуть, что вражеская артиллерия обстреливала наши санитарные автомобили и в целом медицинских работников. Это запрещено нормами международного гуманитарного права и считается военным преступлением. При эвакуации погибших и раненых военнослужащих все дороги подвергались непрерывному обстрелу снарядами и минометами со стороны противника. Два наших санитарных автомобиля были выведены из строя. Во время одного из таких инцидентов погиб фельдшер Ильгар Зейналлы. Наш водитель и два члена санитарной бригады получили ранения", - сказал потерпевший.