Потерпевшие во время пожара в жилом доме в Хатаинском районе будут принудительно приведены в суд

Баку. 2 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу Фарида Садыгова, Заура Ашрафова и Нусрета Мухтарова, обвиняемых в пожаре в многоэтажном жилом доме на территории Хатаинского района.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова было объявлено, что потерпевшие не явились в суд.

Судья отметил, что потерпевшие неоднократно вызывались в суд и им было направлено письмо с предупреждением: "Несмотря на это, эти лица не явились в суд".

Затем было вынесено решение о принудительном приведении потерпевших в суд.

Процесс продолжится 9 августа.

Отметим, что происшествие произошло 10 апреля прошлого года по адресу: город Баку, Хатаинский район, Зыхское шоссе, 16. В 9-этажном здании, облицованном полиуретаном компанией TNH, был зарегистрирован пожар.

По факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

С учетом грубого нарушения правил пожарной безопасности, злоупотребления должностными полномочиями, нанесения жильцам материального ущерба в крупных размерах, в качестве обвиняемых по ст. 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК были привлечены контролирующий деятельность компании TNH и фактически руководящий проводимыми работами Фарид Садыгов, директор компании Заур Ашрафов и замдиректора компании по строительным работам Нусрет Мухтаров. По решению Насиминского районного суда в отношении задержанных была избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что в прошлом месяце в Бакинском следственном изоляторе умер Н.Мухтаров.