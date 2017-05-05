Пострадавший: Видади Рзаев сказал, что встретится с Эльдаром Махмудовым и они решат вопрос

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника того же центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством Эльбея Аллахвердиева пострадавший Сахиб Гурбанов дал показания.

С.Гурбанов отметил, что путем угроз у него отобрали крупную сумму денег: "После задержания в январе 2015 года принадлежащих Амилю Юсифову сигарет, я пошел в Хазарское районное управление МНБ, чтобы договориться о не привлечении последнего к уголовной ответственности. Там я встретился с сотрудником МНБ, неким Гейдаром Исламовым, который сказал, что и я буду привлечен к ответственности и потребовал 40 тыс. манатов. На следующий день я отдал Гейдару Исламову 40 тыс. долларов".

В своих показаниях С.Гурбанов отметил, что во дворе Бинагадинского районного управления МНБ встретился с Гейдаром Гаджиевым и Рафиком Сафаровым: "Они конфисковали эти сигареты и требовали дополнительные деньги. Мы сказали Гейдару Гаджиеву, что не сможем дать еще денег. В связи с этим мы встретились с бывшим начальником управления министерства внутренних дел, генералом Видади Рзаевым. Он сказал, что встретится с Эльдаром Махмудовым и они решат вопрос. Затем Видади Рзаев пошел в Бинагадинское районное управление МНБ и встретился с Рафиком Сафаровым. Мы обговорили вопрос о непривлечении Заура Азимова к уголовной ответственности с Рафиком Сафаровым взамен на 150 тыс. манатов".

Очередное заседание суда назначено на 8 мая.

Напомним, что Г.Исламов освобожден от занимаемой должности.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э. Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.