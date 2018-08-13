Пострадавший в результате ДТП в Сальяне водитель скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ Пострадавший в результате ДТП в Сальяне водитель скончался в больнице.

Как сообщает аранское бюро Report, на территории районного поселка Гарачала Эльхан Аладдин оглу Бахшиев 1969 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "Toyota".

Получивший тяжелые травмы Э.Бахшиев скончался в Ширванской центральной городской больнице.

Расследования по факту продолжаются.

*** 16:30

Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Гарачала отрезке автомобильной дороги Сальян-Ширван.

Местный житель Эльхан Аладдин оглу Бахшиев 1969 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "Toyota".

В результате ДТП водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" Э.Бахшиев получил травмы различной степени тяжести. Он доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу. Состояние Э.Бахшиева остается тяжелым.

По факту ведется расследование.