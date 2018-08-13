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    Пострадавший в результате ДТП в Сальяне водитель скончался в больнице - ОБНОВЛЕНО

    Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ Пострадавший в результате ДТП в Сальяне водитель скончался в больнице.

    Как сообщает аранское бюро Report, на территории районного поселка Гарачала Эльхан Аладдин оглу Бахшиев 1969 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "Toyota".

    Получивший тяжелые травмы Э.Бахшиев скончался в Ширванской центральной городской больнице.

    Расследования по факту продолжаются. 

    *** 16:30

    Сальян. 13 августа. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло тяжелое ДТП. 

    Как сообщает аранское бюро Report, авария зарегистрирована на пролегающем через поселок Гарачала отрезке автомобильной дороги Сальян-Ширван. 

    Местный житель Эльхан Аладдин оглу Бахшиев 1969 г.р. за рулем автомобиля марки "ВАЗ-2107" столкнулся с автомобилем марки "Toyota". 

    В результате ДТП водитель автомобиля марки "ВАЗ-2107" Э.Бахшиев получил травмы различной степени тяжести. Он доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу. Состояние Э.Бахшиева остается тяжелым. 

    По факту ведется расследование. 

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