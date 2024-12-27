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Пострадавший в авиакатастрофе: На данный момент мое состояние стабильное, я прошел все обследования

Пострадавший в авиакатастрофе: На данный момент мое состояние стабильное, я прошел все обследования На данный момент мое состояние стабильное, я прошел все обследования.
Происшествия
27 декабря 2024 г. 00:59
Пострадавший в авиакатастрофе: На данный момент мое состояние стабильное, я прошел все обследования

На данный момент мое состояние стабильное, я прошел все обследования.

Как сообщает Report, об этом сказал пострадавший в авиакатастрофе Самир Дарвишов.

"Мое состояние стабильное. Врачи очень хорошо о нас заботятся. Я прошел все обследования. В Казахстане о нас также позаботились, спасибо им", - сказал он.

По словам пострадавшего, в Грозный он летел вместе с отцом: "Мы собирались навестить брата, а я искать работу".

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.

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Версия на азербайджанском языке Aviaqəzada yaralanan: Hazırda vəziyyətim yaxşıdır, bütün müayinələrdən keçiriblər

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