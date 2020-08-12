Пострадавших в аварии в Зардабе доставили в Баку

В Зардабе произошло тяжелое ДТП.
Как передает Report, в результате столкновения двух автомобилей пострадал Эльман Азизов 1969 года рождения, Гусейнова Гюлюстан Гамлет гызы 1994 года рождения и ее 8-летняя дочь Гусеинли Мадина Сархан гызы.
Пострадавших сначала доставили в центральную районную больницу, а затем отправили в одну из столичных клиник.
Врачи выявили у Э.Азизова перелом ребер и открытый перелом левой руки, у Г.Гусейновой - перелом правой ключицы, у М.Гусеинли – перелом правой ноги.
По факту ведется расследование.